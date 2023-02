Mortos na tragédia do litoral de SP já chegam a 57 no 6º dia de buscas

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo paulista na noite desta sexta-feira (24), sexto dia de busca por corpos e possíveis sobreviventes, o número de mortos na tragédia causada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo durante o Carnaval já chega a 57. Foram localizadas 56 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba. Destes, 47 corpos foram identificados e liberados para o sepultamento: 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.

A cidade mais afetada pelo temporal foi São Sebastião, onde 56 das vítimas foram encontradas. A Defesa Civil informou que ainda há 10 mortos sem identificação.

No sexto dia de busca na Vila do Sahy, na costa sul de São Sebastião, onde ocorreu o desmoronamento causado pelo temporal do último fim de semana, o Corpo de Bombeiros concentrou seus esforços de resgate em uma área onde um grupo de cerca de 20 turistas alugou uma casa para passar o Carnaval. A residência foi completamente destruída pelo temporal.

Desabrigados

A tragédia também deixou 2.251 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas, totalizando mais de 4 mil indivíduos sem moradia, de acordo com a Defesa Civil. Na Barra do Sahy, região mais rica e próxima à praia, do outro lado da Rodovia Rio-Santos e não tão afetada pelo temporal, cerca de 400 pessoas estão abrigadas em uma escola, conforme mostrado pelo Metrópoles nesta sexta-feira (24/2).

Desapropriação

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que pretende pagar hotéis na região de São Sebastião para abrigar os moradores que perderam suas casas ou foram forçados a deixá-las devido ao temporal, enquanto o governo constrói moradias populares na cidade. Desde o início da semana, a Defesa Civil tem orientado os turistas a deixarem a região para facilitar o trabalho de resgate, evitar congestionamentos no trânsito e preservar insumos importantes em situações de emergência.

O governo paulista assinou nesta sexta-(24) decreto que declara um terreno particular de 10 mil metros quadrados, na região de Barra do Sahy em São Sebastião, como de utilidade pública. O local foi um dos mais afetados pelas intensas chuvas que ocorreram no último domingo. O decreto será publicado amanhã no Diário Oficial do Estado e permitirá que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) possa desapropriar a área e construir moradias para a população das áreas afetadas.