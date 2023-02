Maior navio da Marinha do Brasil chega a São Sebastião, município castigado pelas fortes chuvas

O município de São Sebastião, localizado no litoral norte de São Paulo, recebe nesta quinta-feira (23) o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico,​ maior navio da Marinha do Brasil. Com uma estrutura que possibilita a entrega de até 300 leitos, a enorme embarcação de 200 metros de comprimento vai auxiliar no atendimento médico aos sobreviventes do temporal que castigou a região no último fim de semana, ajudando também a desafogar os hospitais, que priorizam casos mais graves.

O navio saiu do Rio de Janeiro (RJ) por volta das 12h de quarta-feira com um hospital de campanha, levando à cidade 28 médicos de diversas especialidades. São elas:

ortopedista

cirurgião geral

anestesista

cirurgião dentista

farmacêutico

clínico geral

profissionais de enfermagem

saúde bucal.

Na embarcação também viajaram 180 fuzileiros navais com maquinários que auxiliarão a Defesa Civil na desobstrução de vias e ações de resgate. Ela chega em São Sebastião com a seguinte estrutura:

seis helicópteros do Comando da Força Aeronaval

três embarcações que servirão atracar em praias e região isoladas onde há pessoas ilhadas

lanchas operativas

estoque de primeiros socorros

As fores chuvas do último final de semana mataram 49 pessoas mortas no litoral norte paulista, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há ainda diversos feridos e pessoas que perderam suas casas e precisam de ajuda.