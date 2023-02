Chega a 54 o número de mortes após temporais no litoral norte de São Paulo

Subiu para 54 o número de mortes registradas no litoral norte de São Paulo após as fortes chuvas que caíram na região, no último final de semana, conforme o balanço divulgado às 8h desta sexta-feira (24). Somente São Sebastião soma 53 óbitos. A outra morte foi registrada em Ubatuba.

Os corpos de 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças já foram identificados e liberados para sepultamento. O governo de São Paulo informou que equipes do município de São Sebastião fazem o acolhimento dos familiares das vítimas, com psicólogas e assistentes sociais.

Os trabalhos de buscas entraram no sexto dia. A prioridade tem sido o socorro às vítimas, assim como no atendimento aos 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

Turistas foram orientados pelo governo de São Paulo a não viajarem para as regiões afetadas do litoral norte, para evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.