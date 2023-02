Segurança elétrica: saiba como evitar acidentes elétricos durante o período chuvoso

As fortes chuvas observadas nos últimos dias em Oriximiná, oeste do Pará, fez com que o governo estadual decretasse situação de emergência no município na última terça-feira (21). Somado a isso, outros municípios enfrentam temporais intensos, devido ao período do inverno amazônico. Por isso, é importante redobrar os cuidados com a rede elétrica tanto dentro quanto fora das residências para que acidentes graves e até fatais sejam evitados. Com esse cenário, é necessário manter sempre o cuidado com as instalações elétricas das casas e utilizar materiais de qualidade, como apontam especialistas da Equatorial Pará.

Diante disso, o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, explica o porquê de as pessoas precisarem investir em instalações que possuam o selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). “O uso de equipamentos adequados reduz o risco de choque e curto-circuito, por exemplo. É uma segurança a mais para as famílias. Sabemos que nesse período chuvoso o número de acidentes aumenta”, destaca Alex.

Vale ressaltar que, quando acontecerem trovoadas, os eletrodomésticos devem ser retirados da tomada. De preferência, a pessoa deve fazer essa ação com um calçado de solado de borracha. O mesmo raciocínio de proteção vale para os motoristas que ficam ao volante durante um período intenso de raios.

Durante esta incidência, o ideal é que as pessoas continuem dentro dos carros, pois eles são abrigos adequados, já que os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo. Além disso, não é recomendável trabalhar na rede interna se a pessoa estiver molhada e, em nenhuma hipótese, deve-se mexer nas fiações externas com chuva, pois isso aumenta o risco de choque.

A instrução da concessionária de energia é que, se algum cabo cair enquanto estiver no trânsito, o recomendado é não se aproximar e nem tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. A recomendação é isolar o local e ligar imediatamente para Central de Atendimento da Equatorial Pará pelo número 0800 091 0196, e para o Corpo de Bombeiros, por meio do193.

Dicas importantes durante as chuvas

Permanecer dentro de casa e saia apenas se for absolutamente necessário;

Ao estar na rua e começar o temporal, o recomendado é afastar-se de campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, mastros e locais elevados;

O ideal é jamais se abrigar próximo dos postes ou embaixo da fiação elétrica;

Ao perceber umidade nas paredes de casa, evitar o contato com elas e não ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali (as paredes podem ser fonte de choques);

Durante as chuvas deve-se evitar a manutenção em telhados devido ao risco de ser atingido por raios;

Também não se deve fazer manutenção em equipamentos elétricos ligados à tomada devido ao risco de choque elétrico.

Fonte: Equatorial Pará

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)