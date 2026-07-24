Morre Káh Felipe, influenciadora que enfrentava doença rara e câncer terminal; saiba quem era

A influenciadora cearense Karine de Sousa, conhecida nas redes sociais como Káh Felipe, morreu aos 31 anos nesta sexta-feira (24), em Fortaleza (CE). A morte foi confirmada pela família por meio de uma publicação no perfil oficial da criadora de conteúdo. Segundo o comunicado, ela faleceu por volta das 14h.

Káh Felipe ganhou notoriedade ao compartilhar com os seguidores sua rotina de convivência com o xeroderma pigmentoso, uma doença genética rara que aumenta a sensibilidade da pele à radiação ultravioleta e eleva significativamente o risco de desenvolvimento de câncer de pele. Ao longo da vida, ela passou por mais de 250 cirurgias em decorrência da condição.

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Em maio deste ano, Káh revelou aos seguidores que havia recebido o diagnóstico de um câncer em estágio terminal após a descoberta de metástases.

Na época, contou que iniciaria cuidados paliativos e falou sobre o impacto da notícia.

A influenciadora também relatou que enfrentava um período delicado de saúde, com internações, dores intensas e complicações relacionadas ao avanço da doença e ao tratamento. Mesmo diante das dificuldades, continuou compartilhando mensagens de fé e esperança com o público.

“Tenho aprendido, do jeito mais difícil, que viver um dia de cada vez não é apenas uma frase bonita… é sobrevivência”, escreveu Káh em uma publicação durante o tratamento.

História de Káh Felipe com o xeroderma pigmentoso

Os primeiros sinais do xeroderma pigmentoso apareceram quando Karine ainda era criança. Segundo relatos compartilhados por ela, inicialmente as manchas na pele foram confundidas pela família com sardas, mas a condição evoluiu com o surgimento de tumores.

A doença exige cuidados rigorosos com a exposição ao sol e acompanhamento médico constante, já que pessoas com o diagnóstico possuem maior risco de desenvolver lesões e cânceres de pele.

Ao longo da vida, Káh passou por centenas de procedimentos médicos e usou as redes sociais para mostrar a realidade de quem convive com uma doença rara.

Káh Felipe deixa o marido, Edmilson Alcântara, e três filhos. A morte da influenciadora gerou comoção entre seguidores, amigos e pessoas que acompanhavam sua história na internet.