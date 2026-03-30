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Céline Dion completa 58 anos e prepara volta aos palcos em meio a tratamento contra doença rara

A artista construiu carreira internacional e consolidou seu nome na música pop ao longo das últimas décadas

Estadão Conteúdo
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Céline Dion (Foto/Reprodução/Instagram: @celinedion)

A cantora Céline Dion completa 58 anos nesta segunda-feira, 30, em meio à retomada de sua carreira nos palcos e ao tratamento da Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), condição neurológica rara diagnosticada em 2022.

Com trajetória iniciada no Canadá, a artista construiu carreira internacional e consolidou seu nome na música pop ao longo das últimas décadas. Nos últimos anos, no entanto, a agenda foi interrompida por questões de saúde.

Diagnóstico e tratamento

A Síndrome da Pessoa Rígida é uma doença do sistema nervoso que provoca rigidez muscular e espasmos, podendo comprometer movimentos e atividades como o canto. A condição não tem cura.

Ao tornar público o diagnóstico, em 2022, a cantora afirmou que já lidava com sintomas há algum tempo. Em 2024, ela passou a abordar o tema com mais frequência, incluindo o lançamento do documentário Eu Sou: Céline Dion, que registra momentos da rotina durante o tratamento.

Retorno aos palcos

Após quase seis anos afastada das turnês, a artista prepara o retorno aos shows. Segundo o jornal La Presse, há previsão de apresentações a partir de setembro na Paris La Défense Arena, em Paris.

A movimentação inclui uma campanha com cartazes espalhados pela cidade francesa, com referências a músicas conhecidas da cantora, como Pour que tu maimes encore e The Power of Love.

A última performance pública de Céline Dion ocorreu na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando interpretou Hymne à lAmour, canção associada à Édith Piaf, em apresentação realizada na Torre Eiffel.

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