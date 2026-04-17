Morre integrante de escola de samba atropelado por carro alegórico durante desfile no Rio

O integrante da escola de samba União de Maricá, Itamar de Oliveira, de 65 anos, que foi atropelado por um carro alegórico durante o carnaval, morreu nesta sexta-feira (17), após ter passado cerca de dois meses internado em um hospital do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no dia 15 de fevereiro, durante a apresentação da escola no segundo dia de desfiles da série ouro do carnaval carioca, e causou repercussão na internet.

Na época, a vítima sofreu esmagamento com o peso do carro alegórico e fraturas expostas nas pernas, que resultaram na amputação de uma de suas pernas. Assim que Itamar foi socorrido pela equipe médica, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica localizado no centro do Rio de Janeiro, onde ele esteve submetido a alguns procedimentos médicos para a tentativa de recuperação.

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Como ocorreu o acidente?

O acidente com Itamar de Oliveira aconteceu quando a escola de samba teve problemas na evolução e precisou correr contra o relógio para não ultrapassar o tempo limite de 55 minutos de apresentação na avenida. Nesse momento do final do desfile, as alas estavam andando de forma mais rápida e os integrantes da União de Maricá estavam empurrando o último carro com o objetivo de que ele chegasse logo no fim da Sapucaí.

Foi nesse instante que o carro alegórico saiu do eixo e bateu na lateral direita da pista, bem no meio do portão de encerramento, o que fez com que a estrutura atingisse Itamar e mais duas pessoas que estavam no meio-fio da avenida. Os outros integrantes tiveram ferimentos leves e, mesmo com o acidente no meio do desfile, a escola conseguiu o primeiro lugar na classificação e subiu para o Grupo Especial do Carnaval 2027.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)