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Morre integrante de escola de samba atropelado por carro alegórico durante desfile no Rio

Ao todo, três pessoas foram atingidas pelo carro da escola no desfile da série ouro

Victoria Rodrigues
fonte

Na época, o acidente repercutiu nas mídias sociais. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O integrante da escola de samba União de Maricá, Itamar de Oliveira, de 65 anos, que foi atropelado por um carro alegórico durante o carnaval, morreu nesta sexta-feira (17), após ter passado cerca de dois meses internado em um hospital do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no dia 15 de fevereiro, durante a apresentação da escola no segundo dia de desfiles da série ouro do carnaval carioca, e causou repercussão na internet.

Na época, a vítima sofreu esmagamento com o peso do carro alegórico e fraturas expostas nas pernas, que resultaram na amputação de uma de suas pernas. Assim que Itamar foi socorrido pela equipe médica, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica localizado no centro do Rio de Janeiro, onde ele esteve submetido a alguns procedimentos médicos para a tentativa de recuperação.

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Como ocorreu o acidente?

O acidente com Itamar de Oliveira aconteceu quando a escola de samba teve problemas na evolução e precisou correr contra o relógio para não ultrapassar o tempo limite de 55 minutos de apresentação na avenida. Nesse momento do final do desfile, as alas estavam andando de forma mais rápida e os integrantes da União de Maricá estavam empurrando o último carro com o objetivo de que ele chegasse logo no fim da Sapucaí.

Foi nesse instante que o carro alegórico saiu do eixo e bateu na lateral direita da pista, bem no meio do portão de encerramento, o que fez com que a estrutura atingisse Itamar e mais duas pessoas que estavam no meio-fio da avenida. Os outros integrantes tiveram ferimentos leves e, mesmo com o acidente no meio do desfile, a escola conseguiu o primeiro lugar na classificação e subiu para o Grupo Especial do Carnaval 2027.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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