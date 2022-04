Morre a mãe de Mary Hellen, brasileira de 21 anos presa na Tailândia por tráfico de drogas

Presa na Tailândia por tráfico de drogas desde o dia 14 de fevereiro deste ano, a brasileira Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos, perdeu a mãe esta semana. Thelma Coelho, que morava em Pouso Alegre (MG) e lutava contra um câncer no útero, morreu na quarta-feira (13). As informações são do G1 Minas.

A jovem, porém, ainda não sabe que mãe morreu. Os advogados da brasileira informaram que ainda não conseguiram fazer contato com Mary Hellen para dar a notícia. Por causa da superlotação nas prisões da Tailândia e da pandemia de Covid-19, ela e a família tem se comunicado apenas por cartas.

“Difícil demais, demoram para responder. Até hoje a família não teve contato direto com ela. O contato é geralmente por e-mail, a resposta demora mais de 24 horas para chegar. Sempre dizem que estão fazendo o possível, mas não conseguimos avançar”, declarou a advogada Talita Franco.

Entenda o caso

Mary Helen e outros dois brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok quando transportavam 15,5 quilos de cocaína, que somavam R$ 7,5 milhões.

Na Tailândia, dependendo da quantidade de drogas e circunstâncias, o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte. Porém, a defesa não acredita nessa possibilidade, pois acredita que a quantidade e o tipo de drogas encontrados com a brasileira não justificam essa pena mais severa.

"Era uma quantidade de drogas pequena [com ela], apenas nove quilos e meio. Não é alta para os padrões de lá. Acredito que ela deva cumprir uma pena intermediária, ficando alguns anos presa, apenas cinco", declarou o advogado Telêmaco Marrace, logo após a prisão.