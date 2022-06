Mensagens mostram descontrole de agressor antes de atacar procuradora: 'Foi assustador'

O comportamento agressivo do procurador Demétrius Oliveira Macedo, que atacou a procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros, já havia sido notado pelos funcionários da Prefeitura do município de Registro, interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Em uma conversa em aplicativo de mensagens, a agente administrativa Thainan Maria Tanaka informou à procuradora geral que o procurador havia entrado no escritório "transtornado".

“O doutor Demétrius acabou de vir aqui, era 17h33, a ‘Pri’ [funcionária] falou com ele: ‘Voltou, doutor?’, mas ele nem a respondeu. Foi direto na sua sala e, depois, enfiou a cabeça na sala da doutora Kátia. Veio para ‘quebrar o pau’, estava transtornado!”, disse em um aplicativo de mensagens, no último dia 27.

Thainan relatou à procuradora que um dos colegas (Lucas), teria trancado a porta para evitar que Macedo entrasse no local. “Lucas trancou a porta. Estamos dando um tempo para sair. Veio seco atrás de vocês. Foi assustador”, disse.

VEJA MAIS

A troca de mensagens revela ainda que os funcionários tinham medo de Macedo e que sua presença lhes causava ansiedade.

No dia 30 de maio, Gabriela afirmou: “Preciso fazer alguma coisa”.

Carolina Mota, Estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.