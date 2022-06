Polícia prende procurador que espancou a chefe durante expediente

Policiais 1º DP do município de Registro, no interior paulista, prenderam na manhã desta quinta-feira o procurador Demétrius Oliveira de Macedo, de 34 anos, por ter espancado a chefe dele, a também procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39, durante expediente na prefeitura. As informações são do G1 de Santos e Região.

VEJA MAIS

A prisão preventiva do procurador municipal foi determinada pela justiça na quarta (22), atendendo a pedido do delegado Daniel Vaz Rocha, que está responsável pelo caso. No mesmo dia, a Justiça procurou Demétrius na casa dele, mas ele não foi encontrado. Polícias estavam em campo atrás do procurador, que acabou sendo detido na capital paulista.

No pedido de prisão, o delegado Daniel Rocha apontou que o acusado “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas, e consequentemente, a ordem pública".

Inicialmente, o agressor havia sido liberado por "falta de flagrante". Macedo recebeu a liberação logo após a elaboração de um boletim de ocorrência (BO) no local.