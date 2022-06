Procuradora é brutalmente agredida por colega de trabalho em SP; vídeo

A procuradora-geral do município de Registro, no interior de São Paulo, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, foi agredida por um colega da prefeitura, onde trabalha, e ficou com o rosto ensanguentado. O ataque ocorreu na tarde de segunda-feira (20). A vítima estava trabalhando quando foi surpreendida pelos socos e chutes do também procurador Demétrius Oliveira Macedo. As informações são do G1 Santos e Região.

No vídeo que circula nas redes sociais, Gabriela aparece no chão, sem poder se defender, enquanto é agredida fisicamente por Macedo. O procurador também aparece a ofendendo verbalmente. Outras duas funcionárias também são agredidas pelo procurador com pontapés ao tentar defender a moça.

A briga teria sido motivada após Demétrius saber que Gabriela abriu um processo administrativo contra ele por conta da postura que ele mantinha no ambiente de trabalho. No documento, ela teria dito que o homem havia sido grosseiro com outra funcionária do setor e estava com medo de trabalhar no mesmo ambiente que ele.

Em entrevista ao G1, Gabriela afirmou que quer que Macedo seja processado em decorrência das agressões e ofensas verbais contra ela. O jornal - correspondente de Santos e Região - teria tentando contato com o procurador, mas não obteve nenhuma resposta.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) do município. Em nota, a Prefeitura de Registro repudiou os “brutais atos de violência realizados pelo procurador municipal contra a servidora municipal mulher que exerce a função de procuradora-geral do município".