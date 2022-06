Justiça autoriza prisão preventiva de homem que espancou procuradora

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (22), a prisão preventiva de Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, após ele ter desferido uma série de agressões físicas contra a procuradora-geral da cidade de Registro, São Paulo (SP), Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos. O pedido de prisão foi apresentado pelo delegado Daniel Vaz Rocha na 1ª Vara Criminal da cidade, no interior paulista.

O caso aconteceu na segunda-feira (20). Demetriu espancou brutalmente a chefe e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Na gravação, o homem agride a vítima com socos e cotoveladas. Veja o registro da violência:

Em entrevista ao Metrópoles, a procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros afirmou que as agressões duraram cerca de 20 minutos e que o vídeo registrou apenas os 20 segundo finais. Além da pancada, Demétrius a xingou de “p*ta” e “vagabunda do car*lho”.

Em depoimento, Demétrius confirmou a agressão e alegou assédio moral no ambiente de trabalho. Na ocasião, ele foi liberado por “falta de flagrante”. A prefeitura de Registro afastou temporariamente o homem do cargo de procurador, com interrupção do pagamento de salário.

A suspeita de Gabriela é que a motivação de Demétrius tenha sido a abertura de um processo disciplinar para apurar o comportamento do agressor no ambiente de trabalho.