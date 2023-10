Menina chora ao ver resultado de procedimento para correção das suas orelhas; vídeo

Um vídeo onde uma menina de 10 anos aparece chorando ao ver o resultado de um procedimento estético nas orelhas proeminentes, conhecidas popularmente como "de abano", viralizou nas redes sociais. Ana Gabrielly passou por uma harmonização das orelhas, um método que não se trata de uma intervenção cirúrgica. O procedimento foi realizado na última quarta-feira (4) em Uberlândia, Minas Gerais. Veja:

Como funciona a harmonização das orelhas?

O procedimento estético utiliza uma técnica minimamente invasiva e corrige o posicionamento da orelha com linhas de fibra de colágeno (polidioxanona, ou PDO), sem a realização de cortes. A realização da técnica é curta, com a duração em torno de uma hora, assim como a recuperação, que consiste em manter a higiene nas orelhas, utilizar uma faixa na hora de dormir e evitar contatos bruscos com o local.

VEJA MAIS

No entanto, profissionais da área argumentam que enquanto ela é uma opção mais rápida do que a otoplastia, que é cirurgia para mudanças estéticas nas orelhas, pode ser menos precisa e ter resultados menos duradouros do que a operação.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), cerca de 3 a 5% da população brasileira apresentam orelhas proeminentes. A aparência delas pode ser afetada por fatores como a elasticidade da cartilagem, a espessura da pele e a estrutura óssea do local.

O que é a otoplastia?

A otoplastia, procedimento realizado no mesmo local e com o objetivo de corrigir orelhas proeminentes, requer anestesia e apresenta um longo período de recuperação. Apesar disso, é altamente recomendada como a opção mais eficaz em situações de orelhas muito grandes ou anomalias na região.

O processo de recuperação abrange cuidados ao longo de 30 dias, incluindo o uso de uma faixa que deve ser mantida na cabeça. Os resultados desejados começam a se manifestar a partir dos três meses.