Menina tira casaco para agasalhar cachorra ferida na chuva e cena emociona web;veja

Uma menina de 12 anos sensibilizou as pessoas ao tirar o casaco que usava para agasalhar cadela ferida, que estava abandonada em uma calçada, sob a chuva. A cena da garotinha carregando, cuidadosamente, o animal e o levando no colo aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí e viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (18).

VEJA MAIS

O momento emocionante foi registrado pela moradora Mayane Rodrigues, na quinta-feira (14). Ela fazia o almoço quando se deparou com a sensibilidade da estudante Cibely Luiza, que voltava da aula quando decidiu ajudar a cadela, que agora, se chama Pretinha. Na hora, Mayane pegou o celular para registrar o momento.

"Quando a vi tirando o casaco, saí correndo para pegar o celular para registrar, pois sabia que uma cena linda viria. Foi tudo tão rápido, e realmente encantador", resumiu, em entrevista ao G1 Santa Catarina.

A mãe da pequena Cibely Luiza, Rejane, contou que se assustou ao ver a filha chegar em casa molhada pela chuva e suja de sangue. E quando entendeu o que a menina tinha feito, afirmou que sentiu-se muito orgulhosa.

"A gente sabia que ela é uma menina maravilhosa, mas vendo esse vídeo e com tantas mensagens de carinho que recebemos, vimos que estamos no caminho certo. Enche nosso coração de alegria", disse.

A cadela Pretinha foi cuidada por um veterinário, recebeu medicamentos e uma cama (Reprodução/ Redes sociais)

Apesar de ter sido encontrada de coleira, os tutores de Pretinha não foram localizados. Então, a cadela, que recebeu atendimento veterinário e foi medicada, entrou para a adoção. Isso porque, a família da jovem estudante já tem dois animais de estimação e não iriam conseguir ficar com um terceiro.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)