Médicos mortos no RJ: polícia encontra corpos de traficantes suspeitos de participação no crime

Traficantes suspeitos de terem participado do ataque a quatro médicos em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5), foram encontrados mortos pela polícia. Dois corpos – de Philip Motta Pereira, o Lesk, e de Ryan Nunes de Almeida, o Ryan – estavam dentro de dois veículos, na noite desta quinta-feira, na Zona Oeste do Rio. Outros dois corpos também foram localizados, mas ainda serão identificados.

Há ainda mais dois suspeitos de terem participado do crime contra os médicos na Barra da Tijuca - Bruno Pinto Matias, o Preto Fosco, e Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW - , mas a investigação já apurou que esses dois outros suspeitos não estão entre os mortos encontrados durante a noite.

O crime

Quatro médicos ortopedistas de São Paulo estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional. Na madrugada de quinta-feira (5), homens armados desceram de um carro branco e atiraram contra os profissionais, que estavam em um quiosque na Barra da Tijuca. Três médicos - Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida - morreram após o ataque. Uma das vítimas, Diego Bomfim, era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP).

O quarto médico, Daniel Sonnewend Proença, também foi atingido pelos tiros. Ele foi socorrido e encaminhado com vida a um hospital da região e segue internado.

Várias linhas de investigação estão sendo analisadas, mas a principal suspeita da polícia é de que os médicos podem ter sido mortos por engano. O alvo dos criminosos seria o filho de um miliciano da região de Jacarepaguá que parecia com uma das vítimas.