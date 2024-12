Morre médica da Marinha atingida por tiro na cabeça no Rio de Janeiro

Após ser atingida na cabeça quando saía de uma cerimônia de formatura no auditório da Escola de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro, a oficial médica Gisele Mendes de Sousa e Mello, capitão de Mar e Guerra que foi baleada, morreu na tarde desta terça-feira (10). Ela estava em estado grave. No local onde o baleamento aconteceu funciona um hospital. A confirmação da morte de Gisele foi confirmada pelo Hospital Naval Marcílio Dias.

O evento de formatura aconteceu no Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Local esse que, segundo a Polícia Militar, fica no meio do complexo de favelas do Lins, onde ocorria uma operação policial no momento em que ela foi atingida.

A oficial, formada em medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), se especializou em geriatria. Ela participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha no momento do disparo.

Além de trabalhar como médica, Gisele já havia representado a Marinha em um curso no Rio de Janeiro voltado para incentivar a participação feminina em missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). Durante o treinamento, ela e outros militares aprenderam a atuar em emergências, guerra e crises humanitárias.