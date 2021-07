Acidente com time de futsal mata duas pessoas, em SC; no local, já morreram 19 paraenses

Um acidente envolvendo um ônibus que levava o time do Umuarama Futsal provocou a morte de duas pessoas, na manhã desta quinta-feira (08). Além das mortes, uma pessoa ficou gravemente ferida e outras 20 tiveram ferimentos leves, de acordo com informações da Polícia Militar. As informações foram divulgadas pelo G1 Paraná.

O veículo saiu do noroeste do Paraná com destino a Jaraguá do Sul, em Santa Catarina e o acidente aconteceu na altura do km 667, na descida da Serra do Mar, segundo a concessionária que administra o trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os mortos no acidente são o motorista do veículo e um passageiro que viajava nos fundos do ônibus.

O técnico da equipe de Futsal Umuarama, Nei Victor, estava no ônibus e disse que o time viajava para Jaraguá do Sul, onde disputaria uma partida pela Taça Brasil de Futsal.

Uma perícia será feita no local e no veículo para identificar a causa do acidente. Uma carreta e um carro também se envolveram na batida, mas nenhum dos ocupantes destes dois veículos ficaram feridos.

Pará

Em janeiro, um outro acidente envolvendo um ônibus aconteceu a um quilômetro do trecho, deixando 19 mortos e 31 feridos. O veículo havia saído de Ananindeua (PA) e tinha como destino São José (SC). Com placa de Belém, o ônibus descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção do lado direito, saiu da pista e tombou às margens da rodovia.