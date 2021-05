PC faz busca e apreensão na casa de envolvidos no acidente de ônibus que vitimou 19 paraenses

Em apoio a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Civil do Pará (PCPA) deu cumprimento a mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (25), contra pessoas envolvidas no tombamento de um ônibus de turismo, ocorrido em janeiro, na BR-376, em Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Todas as 19 pessoas mortas no caso residiam no Pará. Na ocasião, o veículo transportava 54 pessoas e colidiu em uma mureta de contençã. Tombou e caiu na ponte do rio da Santa. A viagem estava sendo feita entre os estados do Pará e Santa Catarina. A maioria dos passageiros buscava oportunidades de emprego no Sul do país.

A ação desta terça ocorreu simultaneamente nas cidades de Belém e Ananindeua, no Pará; e em Florianópolis e São José, em Santa Catarina. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo quatro no Pará.

Agentes do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil Paraense (NIP), junto com Policiais da PCRC, saíram às ruas por volta das 5h. Um dos alvos da diligência foi o motorista do ônibus, que estava na casa dele, em Ananindeua. No local, foram apreendidos celulares, documentos e bilhetes de viagens. Todo o material será periciado pelos agentes da Polícia Civil. Espontaneamente, o homem foi até a Delegacia-Geral de Polícia, em Belém, onde será ouvido.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, afirma que essa foi mais uma ação integrada, que tem como objetivo investigar as causas do acidente que vitimou 19 pessoas: "Nós, da PCPA, nos solidarizamos com as famílias de todas às vítimas, que saíram daqui em busca de oportunidades e acabaram tendo a vida ceifada. Não medimos esforços para colaborar com as investigações dos nossos colegas da Polícia Civil do Paraná", enfatizou o titular da PC.

A PCPR pautou a investigação no laudo pericial, elaborado pela Polícia Científica do Paraná, que apontou que o motorista do veículo estava dirigindo em alta velocidade e que o freio estava funcionando parcialmente no momento do acidente. Além disso, a falta de manutenção adequada do veículo foi uma das causas determinantes para o tombamento.

Conforme apurado, as informações constantes na licença de viagem, feita pela empresa responsável pelo transporte e emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não correspondem à realidade. Com base nos fatos, a PCPR constatou que não se tratou de uma viagem sob a modalidade de fretamento turístico ou fretamento eventual, e sim de transporte clandestino de passageiros.

As empresas são responsáveis por se associar e agir de forma reiterada, prestando serviço clandestino aos passageiros.