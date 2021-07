Uma pessoa morre em colisão entre dois carros na BR-316, em Santa Maria do Pará

O trecho do Km-100 da rodovia BR-316 em Santa Maria do Pará, nordeste paraense, foi o local de um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 08, deixando uma pessoa morta.

Os dois carros colidiram por volta das 9h50, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além da vítima que morreu no local, outras quatro pessoas ficaram feridas. O sentido crescente da rodovia está interditado em virtude do acidente, que ainda está sendo ocupado pelos agentes da PRF, que coordenam o trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e o 2º Grupamento Bombeiro Militar e Castanhal estão no local para auxiliar o resgate das vítimas. A Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou que foi acionado para remover o corpo da vítima que morreu no local.