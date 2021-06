Oito pessoas ficam feridas após ônibus cair em barranco na BR-010, em Paragominas

Oito pessoas ficaram feridas após um ônibus cair de um barranco no quilômetro 117 da rodovia BR-010 em Paragominas, no sudeste paraense. O veículo de transporte de passageiros pertencia a empresa Aparecida, e seguia com destino a cidade de Imperatriz, no Maranhão, quando o pneu estourou e o motorista perdeu o controle do coletivo. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, nesta quarta-feira (30).

Após o pneu estourar e o veículo sair da pista da tráfego de veículos, parte da lataria frontal do coletivo ficou comprometida. Ainda conforme a PRF, o condutor do ônibus ficou com as pernas presas nas ferragens do veículo e precisou ser retirado com o auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também esteve no local. Nenhuma das vítimas teve o nome informado pelas autoridades policiais.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e esteve no local, onde realizou os primeiros socorros das oito vítimas, que foram encaminhadas até uma unidade hospitalar. Nenhuma pessoa morreu ou corre risco de morte.