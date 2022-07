Mais um suspeito de participação na morte de Bruno e Dom é preso pela PF

Mais um suspeito de participação nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi preso. As informações foram divulgadas pela jornalista Andréia Sadi, do G1 Nacional, após serem confirmadas pelo superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes.

A PF prendeu Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, em flagrante, por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele nega envolvimento com o crime. Coelho não poderá ser solto por pagamento de fiança, porque a pena do crime de uso de documentos falsos é superior a quatro anos. Também deve ser pedida a prisão temporária dele, para que as investigações possam ser aprofundadas.

Uma das linhas de investigação da PF é de que Colômbia, que seria um traficante, compra pescado ilegal de criminosos da região, e seria o mandante das mortes de Dom e Bruno.

Além de Colômbia, outras quatro pessoas foram presas por participação no assassinato do indigenista e do jornalista: Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado; o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, Jeferson da Silva Lima, e Gabriel Pereira Dantas. Esse último, se apresentou à polícia em São Paulo confessando participação no crime.