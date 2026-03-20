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Mãe deixa filha de 3 anos com traficantes como 'troca' para comprar drogas

A mulher admitiu que teria deixado a filha como forma de obter drogas. Com ela, foram encontradas porções de substâncias ilícitas.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Uma mulher foi presa por suspeita de deixar a própria filha, de apenas 3 anos, em um ponto de tráfico de drogas no município de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, na quarta-feira (18). A criança foi resgatada pela Polícia Militar.

De acordo com as informações iniciais, o caso chegou ao conhecimento das autoridades após denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar. Moradores da Vila Zalla teriam presenciado o momento em que a mulher deixou a menina no local, conhecido pelo comércio de entorpecentes.

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Durante diligências na região, equipes da PM conseguiram localizar a suspeita. Ela tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi alcançada e detida. Ainda conforme a polícia, a mulher admitiu que teria deixado a filha como forma de obter drogas. Com ela, foram encontradas porções de substâncias ilícitas.

Abuso sexual confirmado

Na sequência da operação, os agentes chegaram a uma residência onde a criança estava. A menina foi encontrada deitada em uma cama, ao lado de um homem, de 60 anos, que também foi preso. No imóvel, os policiais apreenderam mais entorpecentes.

Após o resgate, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade, onde passou por avaliação médica. Segundo a equipe de saúde, foram identificados indícios de abuso sexual.

O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência e ficou responsável pelo acolhimento da menina, assim como de outro filho da mulher presa. O caso foi registrado na delegacia como tráfico de drogas, abandono de incapaz e estupro de vulnerável. As investigações seguem para apurar todos os detalhes e responsabilidades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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