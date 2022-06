Madeireiros impedem ação policial que iria apreender caminhão com toras; vídeo

Um grupo de madeireiros foram filmados tentando impedir uma ação policial para que a carga não fosse apreendida. As imagem foram registradas na região do município de Cujubim, no norte de Rondônia, área próxima à fronteira com o Amazonas (AM). As informações são da Folha de São Paulo.

No vídeo, um caminhão carregado de madeira segue pela estrada e, logo após, um grupo de carros começam a impedir que o veículo do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) vá atrás. Quando a viatura da PM decide manobrar, para ir atrás do caminhão, os carros travam a passagem.

Um dos madeireiros chega a gritar: “Não vai passar aqui, não”, grita um dos madeireiros. “Tampa aí, não pode deixar passar”.

Ainda não há informações, oficiais, sobre a carga e se houve uma nova interceptação dos agentes.