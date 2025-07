Lula liga para Gilberto Gil após morte de Preta Gil e presta solidariedade à família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte da cantora Preta Gil, aos 50 anos, nas suas páginas oficiais. Nas publicações, Lula prestou solidariedade à família da artista e destacou o legado de alegria e afeto deixado por ela.

“Assim que soube da triste notícia, liguei para o companheiro Gilberto Gil e para Flora para confortá-los nesse momento de dor”, escreveu o presidente, que também direcionou palavras de carinho aos demais familiares, como Sandra, Francisco e Sol de Maria.

Lula descreveu Preta como uma mulher “talentosa e batalhadora em tudo o que fazia” e ressaltou sua força diante da luta contra o câncer. “Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento”, afirmou.

O presidente também reconheceu o carinho do público pela cantora e sua presença marcante nos palcos e carnavais. “Preta era uma pessoa extremamente querida e admirada pelo público e pelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela. Os palcos e os carnavais que ela tanto animou sentirão sua falta.”

A artista lutava contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023 e vinha dividindo com o público momentos do tratamento, com mensagens de esperança e resiliência. A notícia da morte mobilizou uma onda de homenagens de personalidades, fãs e autoridades.