Lula comenta acusações contra Bolsonaro por tentativa de golpe e cobra respeito dos EUA sobre tarifa

Durante entrevista ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou as recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros de exportação e também falou sobre as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Lula classificou como “um desaforo” a sugestão de políticos norte-americanos para o fim do que chamam de “caça às bruxas” a Bolsonaro. O presidente afirmou que respeita o devido processo legal e que a Justiça brasileira será firme, independentemente de quem esteja sendo julgado.

“O que eu acho um desaforo muito grande, e não dá para aceitar, é um cidadão, presidente de um país importante como os Estados Unidos, mandar uma carta para mim, enviada por um site, pedindo o fim da caça às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país”, afirmou Lula.

“Ele não tentou dar um golpe. Ele tentou preparar a minha morte. A morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando. São os militares que estavam com ele. É o ajudante de ordens dele que recebia as informações deles”, completou.

O presidente destacou que Bolsonaro será julgado de acordo com o que está nos autos do processo. “Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro. Quem vai ser julgado são os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a Justiça no Brasil. E assim eu espero que funcione nos Estados Unidos”, disse Lula.

Em outro trecho da entrevista, o presidente comparou o caso brasileiro com os acontecimentos no Capitólio, em Washington. “Se tivesse o Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez com o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos de verdade. Doa a quem doer”, afirmou.

No último dia 10 de junho, Jair Bolsonaro foi interrogado no Supremo Tribunal Federal (STF) e negou qualquer envolvimento em plano para dar um golpe de Estado ou em ações contra autoridades. O ex-presidente afirmou que manteve conversas informais com militares sobre alternativas constitucionais para contestar o resultado das eleições, mas negou qualquer intenção golpista ou planejamento de assassinatos.

Sobre as tarifas

Na entrevista, Lula também criticou a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas a produtos brasileiros. Ele afirmou que o Brasil está disposto a negociar, mas não aceitará imposições unilaterais.

“Nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitada as decisões brasileiras. Portanto se ele ficar brincando de taxação vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões de milhões de por cento de taxa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil”, afirmou.