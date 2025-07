‘Não queremos imperador’, disse Lula sobre tarifas de Trump durante reunião do Brics

O presidente estadunidense Donald Trump anunciou a decisão de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, na última quarta-feira (9). Antes, Trump já ameaçava taxar em 10% países que se alinhassem ao Brics, e o presidente Lula já havia respondido às duas manifestações do presidente norte-americano durante a reunião do bloco, na última segunda-feira (7), fala que foi relembrada nesta quinta-feira (10) em uma página oficial do Brics em uma rede social.

“Este país tem lei, este país tem regras e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Nós somos países soberanos”, disse Lula.

Na legenda da publicação, em português e inglês, a página oficial do bloco reiterou a fala do presidente brasileiro: “Não queremos imperador. Somos países soberanos. Unidos por nossa autonomia, respeito e cooperação”.

Ainda durante a reunião do Brics, Lula já havia mencionado a lei da reciprocidade para as possíveis taxações de Trump. Em pronunciamento na quarta-feira (9), após a taxação em 50% do presidente norte-americano, Lula destacou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.

“Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo”, declarou.