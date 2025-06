Bolsonaro realiza ato com apoiadores na Avenida Paulista com o lema ‘Justiça Já’

Com o lema “Justiça já”, iniciou às 14h deste domingo (29), uma manifestação do presidente ex-presidente Jair Bolsonaro com apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, em uma tentativa de demonstrar força política em meio ao processo sobre a tentativa de golpe de Estado, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Parlamentares paraenses como o deputado federal Eder Mauro (PL/PA), o deputado estadual Rogério Barra (PL/PA) e Delegado Caveira (PL/PA), são alguns dos presentes na manifestação. O anfitrião do ato é o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), e além dele, estão participando da manifestação também os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais) e Jorginho Mello (Santa Catarina), o senador e filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia, e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro.

Os apoiadores utilizavam camisas com o lema "Justiça Já", em alusão a situação judicial do ex-presidente, que é delicada por conta do processo relativo a tentativa de golpe de Estado que está em tramitação no STF e pode resultar em sua prisão. Os discursos no palanque da Avenida Paulista abordam, além do processo do golpe de Estado, os atos de Bolsonaro durante a pandemia em seu mandato, as eleições de 2026, e as condenações de apoiadores pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes em 2023.

Apoiadores levam símbolos de Israel e Trump

Esta é a sexta vez que Bolsonaro convoca apoiadores às ruas desde que deixou a Presidência. Embora o ato estivesse marcado para as 14h, manifestantes começaram a se reunir na Avenida Paulista ainda na manhã de domingo, com bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos, além de cartazes direcionados ao presidente estadunidense Donald Trump.