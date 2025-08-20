Jovem é picada por escorpião em provador de loja de grife; entenda

Uma ida ao shopping para experimentar roupas terminou em susto e atendimento médico emergencial para a estudante de arquitetura Alícia Spies, de 20 anos. Na tarde desta quarta-feira (20/8), a jovem foi picada por um escorpião dentro de um provador da loja Zara, localizada no segundo andar do ParkShopping, no Guará, Distrito Federal. Após o incidente, ela foi socorrida ainda no local e encaminhada ao hospital, onde permanece internada em observação.

Segundo informações do Metrópoles, o caso aconteceu por volta de 12h, enquanto ela provava algumas peças de roupa. “Enquanto eu colocava uma peça, senti algo escalar a minha perna e, em seguida, a picada. Quando olhei, vi que era um escorpião bem grande”, contou a jovem.

VEJA MAIS

Após o ataque, a jovem relatou tontura momentânea e dor intensa na perna esquerda. "Ainda estou sentindo muita dor no local, mas estou bem", disse.

Após o ocorrido, Alícia e a mãe alertaram os funcionários da loja, que acionaram os brigadistas do shopping. Segundo a estudante, o atendimento demorou aproximadamente 30 minutos para começar.

“Falaram que ia ter médico no shopping, mas não tinha profissional no local e o processo só foi acelerar quando a ambulância chegou e me levou. No total, eu demorei cerca de 1h para ser atendida”, afirmou. A universitária foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde recebeu medicação e foi internada para observação.

De acordo com Alícia, o gerente da Zara prestou apoio e acompanhou todo o atendimento, fornecendo inclusive alimentação para a estudante e sua mãe. Nos vídeos registrados no local, é possível ver a mãe de Alícia cobrando agilidade no atendimento.

Apesar de estar consciente e orientada, Alícia continuará internada por recomendação médica. A família afirma que pretende entrar com uma ação judicial após o episódio.