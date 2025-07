Menino de 2 anos morre após ser picado por escorpião em rede, em Monte Alegre

Um menino de apenas 2 anos morreu na última quinta-feira (17/07) após ser picado por um escorpião que caiu na rede onde ele estava, na Comunidade Setor 1, zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. O caso causou comoção e deixou a população local em luto.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, familiares relataram que a criança estava deitada na rede da casa, quando começou a chorar. Ao se aproximarem para ver o que ocorria, perceberam um escorpião subindo pela rede — o animal teria caído do teto do imóvel.

A criança foi levada com urgência até a zona urbana do município, mas não resistiu aos efeitos do veneno e faleceu ainda no mesmo dia. O corpo foi liberado para o velório na sexta-feira (18) e o sepultamento ocorreu neste sábado (19), em um cemitério da região.

Casos de picada por escorpiões preocupam

De acordo com a Secretaria de Saúde de Monte Alegre, já foram registrados 130 casos de acidentes com animais peçonhentos apenas em 2025. As condições climáticas da região amazônica, como calor e umidade, favorecem a proliferação desses animais, que costumam se esconder em locais escuros e úmidos, incluindo telhados, entulhos e frestas nas residências.

As picadas de escorpião são consideradas emergências médicas, especialmente em crianças, devido à sensibilidade maior ao veneno. Os sintomas podem incluir dor intensa, suor excessivo, náuseas, vômitos e, em casos mais graves, complicações respiratórias.