Jovem ‘adota’ preá e surpreende a mãe: ‘Solta isso, vai’

A jovem Júlia Santos, estudante de Medicina Veterinária, decidiu surpreender a mãe, Flávia, aparecendo com um preá no colo. Em vídeo registrado e publicado em perfil no Instagram, ela mostra o momento do encontro entre os três. Assustada com o animal, a mãe da estudante manda soltá-lo.

“Você só tinha um preá e um sonho. E sua mãe só tinha você e um pesadelo”, escreveu Júlia. A mulher, que não gostou da situação, disse que o animal mordia. “Solta isso, vai”, falou Flávia.

Nos comentários, Júlia foi questionada sobre como conseguiu pegar o preá e explicou que o roedor havia sido capturado por um gato: “O gato pegou antes de mim, eu só fiz tirar da boca dele”. No final do vídeo, a jovem afirma que terá que soltá-lo longe.

Internautas se divertiram com a situação. “O preá fazendo o melhor papel, tentando ser adotado”, escreveu uma usuária do aplicativo. “Não consigo descrever qual cara é a melhor, a de Júlia ou a de Flávia”, falou outra. “Meu Deus, isso que é um preá? O apelido do pai do meu filho é preá”, disse outra.