Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Jovem ‘adota’ preá e surpreende a mãe: ‘Solta isso, vai’

Júlia Santos, estudante de Medicina Veterinária, registrou o momento que rendeu risadas a internautas

Lívia Ximenes
fonte

Júlia Santos, estudante de Medicina Veterinária, pegou um preá e assustou a mãe (Reprodução / Instagram @julia4.santtos_)

A jovem Júlia Santos, estudante de Medicina Veterinária, decidiu surpreender a mãe, Flávia, aparecendo com um preá no colo. Em vídeo registrado e publicado em perfil no Instagram, ela mostra o momento do encontro entre os três. Assustada com o animal, a mãe da estudante manda soltá-lo.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Locutor de estação de metrô surpreende jovens durante foto e vídeo viraliza nas redes
Momento inusitado em estação do metrô transforma rotina em diversão e viraliza nas redes sociais.

image VÍDEO: Paraense de 60 anos viraliza ao curtir show de Anitta em Belém: 'O divo bateu leque'
Aldomário Couto, de 60 anos, viralizou nas redes sociais ao aparecer dançando e batendo leque durante apresentação em Belém

image Mulher explode armário ao tentar se livrar de rato e situação viraliza
Para exterminar o roedor, ela usou um tipo de bombinha, mas o animal permaneceu vivo

“Você só tinha um preá e um sonho. E sua mãe só tinha você e um pesadelo”, escreveu Júlia. A mulher, que não gostou da situação, disse que o animal mordia. “Solta isso, vai”, falou Flávia.

Nos comentários, Júlia foi questionada sobre como conseguiu pegar o preá e explicou que o roedor havia sido capturado por um gato: “O gato pegou antes de mim, eu só fiz tirar da boca dele”. No final do vídeo, a jovem afirma que terá que soltá-lo longe.

Internautas se divertiram com a situação. “O preá fazendo o melhor papel, tentando ser adotado”, escreveu uma usuária do aplicativo. “Não consigo descrever qual cara é a melhor, a de Júlia ou a de Flávia”, falou outra. “Meu Deus, isso que é um preá? O apelido do pai do meu filho é preá”, disse outra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jovem pega preá

preá

medicina veterinária
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Deputado Félix Mendonça é alvo da PF em nova fase da Operação Overclean

A ação da Polícia Federal foi deflagrada nessa terça-feira (13) na Bahia e no Distrito Federal

13.01.26 8h05

VIRALIZOU

Jovem ‘adota’ preá e surpreende a mãe: ‘Solta isso, vai’

Júlia Santos, estudante de Medicina Veterinária, registrou o momento que rendeu risadas a internautas

13.01.26 8h35

BRASIL

Homem é agredido após amigo perder comanda de quiosque

A vítima, de 55 anos, levou um soco no olho do segurança do estabelecimento. O episódio aconteceu em Praia Grande, São Paulo

13.01.26 9h14

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda