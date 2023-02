José Dirceu deixa a UTI, retira dreno da cabeça e continua em observação

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil pelo Partido dos Trabalhadores (PT), deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do DF Star, hospital particular em Brasília (DF), na manhã deste sábado (25). O político passou por uma cirurgia no cérebro devido a um hematoma subdural, um acúmulo de sangue que pode alterar a pressão cerebral.

Segundo seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), o ex-ministro retirou o dreno da cabeça e está andando com a ajuda de um fisioterapeuta. Dirceu continua em observação e deve receber alta até o começo da próxima semana.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Presidente Jair Bolsonaro provoca ministro Barroso citando perdão a José Dirceu no caso Mensalão]]

Embora Dirceu não ocupe mais cargo governamental, ele é uma das figuras mais influentes do PT. Ele foi acusado e condenado por ser um dos organizadores do esquema do mensalão, que veio à tona em 2006, e também foi condenado na Operação Lava Jato. Em 2018, ele conseguiu uma decisão favorável no Supremo e pode responder aos processos em liberdade.

Na festa de 43 anos do PT, no último dia 13, Dirceu foi citado nominalmente por Lula, que o agradeceu em seu discurso. Dirceu está internado no DF Star desde a cirurgia e afirmou que terá que ficar mais dois dias em observação.