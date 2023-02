José Dirceu é internado às pressas com hematoma na cabeça e passa por cirurgia

O ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Dirceu cancelou sua participação em um evento em Brasília (DF) para se submeter a uma cirurgia de emergência. A intervenção foi necessária devido à presença de um coágulo na caixa craniana, que resultou em um hematoma subdural.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Presidente Jair Bolsonaro provoca ministro Barroso citando perdão a José Dirceu no caso Mensalão]]

De acordo com informações do boletim médico emitido pelo hospital DF Star, onde está internado, José Dirceu foi submetido a uma cirurgia neurocirúrgica para drenagem. Ele está em observação na UTI, respirando espontaneamente, mas não há previsão de alta médica. O ex-político, que já foi ministro-chefe da Casa Civil no primeiro mandato do governo Lula e envolvido no escândalo do mensalão, continua sob cuidados médicos.