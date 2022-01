José Dirceu tem pedido de trancamento de ação da Lava Jato negado

Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido liminar da defesa do ex-ministro José Dirceu que solicitava o trancamento de uma ação penal da operação Lava Jato. As informações são do portal Terra.

O ex-ministro do governo Lula voltou a aparecer na cena política durante a costura de um acordo de formação de chapa para a Presidência da República unindo Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin.

A defesa de Dirceu pedia o trancamento da ação argumentando que já existiriam outras duas ações com as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro. Porém, o presidente em exercício do STJ disse que a análise do pedido demandaria um estudo aprofundado, algo "inviável no contexto do plantão judiciário durante as férias forenses".

Portanto, o mérito da ação impetrada pela defesa do ex-ministro ainda será analisado em "momento oportuno", conforme escreveu Mussi, o que deve ser feito pelo colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do desembargador convocado Jesuíno Rissato.