IPTU em Tocantins: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Esta disponível, on-line, a visualização do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023, de Tocantins. A consulta são feitas diretamente no site da Prefeitura de Palmas. Os moradores podem pagar documento de duas maneiras: cota única ou parcelado.

Para quem preferir, a parcela única deve ser debitada até 15 de março, com desconto de 10% sob o valor total. Pelo cronograma, quem optar por parcelar os vencimentos serão entre os dias 15 e 17 de cada mês. Veja o passo a passo para consultar, pagar ou emitir a 2ª via do IPTU em Tocantins.

Calendário do IPTU 2023

1ª parcela ou parcela única - dia 15 de março

2ª parcela - dia 17 de abril

3ª parcela - dia 15 de maio

4ª parcela - dia 15 de junho

5ª parcela - dia 17 de julho

6ª parcela - dia 15 de agosto

7ª parcela - dia 15 de setembro

8ª parcela - dia 16 de outubro

9ª parcela - dia 16 de novembro

10ª parcela - dia 15 de dezembro

A emissão do boleto pode ser feita pela internet (Reprodução / internet)

Como consultar o carnê do IPTU de Palmas?

Para consultar o o carnê do IPTU de Palmas é preciso:

Acessar o site da prefeitura;

Clicar na aba “Carnê IPTU”;

Faça o login usando o número do “Código de Cadastro de Imóvel – CCI” e o ano a ser solicitado;

usando o número do “Código de Cadastro de Imóvel – CCI” e o ano a ser solicitado; Emitir carnê ou boleto;

Imprima o documento.

Como pagar o carnê/boleto do IPTU de Palmas?

Após a emissão o carnê/boleto do IPTU de Palmas, os moradores podem pagar o valor em agências bancárias, centros lotéricos, caixa eletrônico ou via aplicativo do próprio banco, na internet.

Como emitir a 2ª via do IPTU de Palmas?

Para emitir a 2ª via do IPTU de Palmas é preciso:

Acessar o site da prefeitura;

Clicar na aba “Carnê IPTU”;

Faça o login usando o número do “Código de Cadastro de Imóvel – CCI”;

Emitir carnê ou boleto;

Imprima o documento.

Para onde vai o valor pago no IPTU?

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é o tributo que deve ser pago obrigatoriamente por todos os proprietários de imóveis, os valores são calculados a partir do valor venal do imóvel, sendo fundamental para a renovação de certidões de imóveis e realização de outros procedimentos relacionados à propriedade.

Os valores do imposto são referentes também à Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP).