Inscrições para o Enem 2023 terminam nesta sexta-feira (16)

Iniciada no dia 5 de junho, as inscrições para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) terminam às 23h59 desta sexta-feira (16). Os estudantes que desejarem participar do exame devem se realizar a inscrição pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após feita a inscrição, o estudante deve pagar uma taxa no valor de R$ 85,00, que deve ser paga até o dia 21 de junho no boleto, PIX ou cartão de crédito. Vale ressaltar que quem conseguiu isenção na taxa de pagamento também deve realizar a inscrição para o ENEM.

O ENEM regular será realizado nos dias 5 de 12 de novembro, em dois domingos. No primeiro, serão aplicadas 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e redação dissertativa-argumentativa. No segundo domingo, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Dias do Enem 2023

Enem Regular

Inscrição: 5 a 16 de junho;

Data da prova: 5 e 12 de novembro;

Gabarito: 24 de novembro;

Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro;

Prova: 12 e 13 de dezembro;

Gabarito: 27 de dezembro;

Resultado: 16 de janeiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Felipe Saraiva)