Incêndio destrói casas de uma das maiores favelas de Campo Grande

Nesta quinta-feira (16) um incêndio de grandes proporções destruiu a maioria dos barracos na favela do Mandela, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Alguns vídeos mostram a destruição e as chamas altas consumindo as casas.

O fogo começou por volta das 11h, aos fundos da comunidade que fica na região do Norte da capital. As primeiras informações dão conta de que a maioria dos barracos foi consumida pelas chamas.



De acordo com moradores da comunidade, o Corpo de Bombeiros chegou em torno de 11h40, com apenas dois caminhões pipa para apagar o fogo. Depois de alguns minutos, outras equipes foram ao local.



Alex Marino de Oliveira, de 38 anos, foi comprar pão para mãe e quando voltou, a casa dele já estava em chamas. "Só deu tempo de tirar minha mãe e os bichinhos de estimação. Chamaram os bombeiros, só chegaram quando metade da favela já tinha pegado fogo. Já não tinha nada, o nada que eu tinha, o fogo consumiu. Fé em Deus, vamos lutar de novo".



Morando há quatro anos na comunidade, Hercilia Aparecida Da Silva, de 64 anos, lamenta pela perda e desabafa sobre a situação.



"Esse fogo pegou há duas ou três horas, porque o bombeiro não apareceu antes? Aqui é favela, aqui mora ‘os favelados’. Se fosse em condomínio fechado, duvido, todos os bombeiros estavam lá, mas, aqui não, aqui só tem favelado, inclusive, eu, velha, cega e favelada. Perdi tudo, só não perdi minha vida, graças a Deus e ao meu filho, eu sou deficiente visual, se eles não estivesse em casa, como é que eu ia saber sair? A hora que o fogo entrasse, pra onde eu ia? Morrer torrada".



Segundo apurou o G1, vários moradores estão em situação crítica, tentando retirar móveis dos barracos e salvar animais de estimação.



Não há informações de vítimas e desaparecidos. A Defesa Civil e a Guarda Civil Metropolitana estão na comunidade para atender os moradores.



Mesmo com o empenho de várias equipes dos bombeiros, o fogo persiste por mais de 2 horas.

