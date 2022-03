Incêndio de grandes proporções atinge mercado e deixa feridos em Ibiporã

Diversas vítimas de um incêndio de grandes proporções em um mercado, no Centro de Ibiporã, região metropolitana de Londrina, no Paraná, foram encaminhadas ao Hospital Cristo Rei, na tarde desta segunda-feira (21). As informações são do G1 Paraná.

Os bombeiros tentam controlar as chamas e a Polícia Militar atua para organizar o trânsito, prejudicado pela grande quantidade de fumaça.

Apesar de o número de vítimas ser impreciso, segundo os bombeiros, o Hospital Cristo Rei informou que várias pessoas foram encaminhadas para a unidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio é de grandes proporções, e as causas ainda serão analisadas.