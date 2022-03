Incêndio atinge prédio anexo ao Palácio do Planalto; vídeo

Um incêndio atingiu um dos anexos do Palácio do Planalto, na tarde deste sábado (19), mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). A fumaça chamou a atenção de quem passava pela Esplanada dos Ministérios, por volta das 15h20. As chamas se propagaram no setor da Coordenadoria de Transportes do Planalto, responsável por guardar os veículos do governo. Não há informações oficiais sobre prejuízos materiais ou possíveis vítimas. As informações são do G1 Nacional e do UOL.

Segundo informações preliminares, o local teria muitos objetos inflamáveis, como colchões. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que o incidente foi controlado rapidamente. "Tivermos um incidente muito pequeno, que foi controlado em cerca de 5 minutos. Estamos averiguando a situação e a causa", informou a corporação, que ainda averigua a causa do incêndio.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou que o incêndio atingiu as dependências de um dos anexos do Palácio do Planalto. "O Corpo de Bombeiros foi chamado imediatamente e já está atuando no local. Até o momento, não há relatos sobre vítimas bem como quanto a proporção de eventuais danos. A Secom ressalta que mais informações serão passadas oportunamente", disse a pasta.