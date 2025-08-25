VÍDEO: Idoso é flagrado e preso por envenenar comida e matar quatro cães de rua

Um idoso, de identidade não revelada, foi preso suspeito de envenenar e matar cães em situação de rua no município de Palmeira dos Índios, na região do agreste de Alagoas, no domingo (24). Para escapar da detenção de crimes contra os animais, o homem ainda tentou subornar os policiais com a oferta de R$ 5 mil e também vai responder por corrupção ativa. Saiba mais detalhes a seguir.

A imagem que circula é do idoso carregando uma sacola que continha os alimentos envenenados. Tudo foi captado por câmeras de segurança, o que ajudou na identificação dele. Na sequência do vídeo, ele deixou salsichas e outros produtos na calçada para chamar a atenção dos animais. Dentro do saco havia chumbinho, substância utilizada como veneno de rato. Quatro cachorros morreram logo após consumir os alimentos.

De acordo com o chefe de operações da delegacia de Palmeira dos Índios, Diogo Martins, a Polícia Civil contou com o apoio da Guarda Municipal para localizar o acusado. Ele foi encontrado perto do local do ocorrido, vestindo as mesmas roupas vistas na gravação.

Veja o vídeo

Ainda segundo o delegado, o suspeito teve a prisão em flagrante registrada por maus-tratos contra animais e ainda tentou subornar as autoridades com uma quantia de dinheiro. “O homem ainda ofereceu R$ 5 mil para ser liberado e não responder por nada. Então, além dos maus-tratos, ele foi autuado por corrupção ativa”, completou.

O homem continua preso em delegacia e à disposição da Justiça. Ele será submetido a uma audiência de custódia nesta segunda-feira (25).

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.