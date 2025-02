Cão idoso vítima de maus-tratos é resgatado na Marambaia

Um cachorro idoso que estava sendo vítima de maus-tratos foi resgatado nesta quarta-feira (19), no bairro da Marambaia, em Belém. O resgate foi realizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), após denúncias de vizinhos, preocupados com as condições em que o animal se encontrava.

De acordo com a secretária da Sepda, Elizabeth Pires, o cão, sem raça definida, vivia em um ambiente insalubre e apresentava sinais evidentes de negligência. “Ele estava mal alimentado e tinha uma ferida imensa no corpo. O animal já é idosinho, é cego e surdo, e estamos cuidando dele com toda uma equipe de profissionais para que ele fique bem”, afirmou.

VEJA MAIS



Após ser retirado da residência, o cachorro foi encaminhado para o Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi levado ao Centro de Controle de Zoonoses, responsável pelo tratamento e acolhimento de animais em situação de abandono.

A titular da Sepda destacou que tanto o hospital quanto o Centro de Zoonoses oferecem atendimentos gratuitos e incentivou a denúncia de maus-tratos. “O Centro de Zoonoses faz, periodicamente, feiras de adoção de animais. E aqueles que não são adotados passam a ter uma vida digna aqui no centro”, explicou. “Qualquer pessoa pode denunciar maus-tratos contra animais, por meio do número 181 ou 190. A denúncia pode ser feita de maneira anônima.”

Desde o início da atual gestão municipal, a Sepda já resgatou cinco animais, entre gatos, cachorros e cavalos. Além disso, a secretaria tem promovido ações de vacinação e castração. No dia 8 de fevereiro, durante uma iniciativa no bairro do Guamá, cerca de 500 vacinas antirrábicas foram aplicadas em cães e gatos.

Lei garante proteção aos animais

A prefeitura tem reforçado medidas para garantir o bem-estar animal. Em janeiro, o prefeito Igor Normando sancionou a Lei 10.126, que assegura o fornecimento de alimento e água para animais de rua, incluindo cães e gatos comunitários.

A legislação permite que os animais sejam alimentados em espaços públicos e áreas comuns de condomínios, proibindo a remoção violenta ou qualquer impedimento à alimentação. A norma prevê ainda a aplicação de multas para quem descumprir as regras.