VÍDEO: Mulher é procurada pelo Ibama após aparecer em vídeo torturando e matando onça-parda

Uma mulher que torturou e matou uma onça-parda, em um local ainda não identificado, está sendo procurada pelo Ibama. No vídeo que circula na internet, ela aparece utilizando uma espingarda para atirar no animal, que estava no alto de uma árvore. Após o disparo, a onça cai e é atacada por quatro cães que acompanhavam o grupo de caçadores. A suspeita pode responder por maus-tratos e pelo assassinato da onça.

O flagrante foi divulgado no último sábado (18/01) pelo fiscal do Ibama Roberto Cabral, que solicitou ajuda de seus seguidores para identificar os envolvidos. “Mais um caso de assassinato de onça. Por favor, nos ajude a pegar estes dois”, escreveu o ambientalista em uma publicação no Instagram, referindo-se à mulher que realizou o disparo e a um homem que também aparece na filmagem.

Em nota, o Ibama informou que está trabalhando para identificar os responsáveis e apurar os fatos. De acordo com o órgão, os envolvidos podem ser responsabilizados por abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Esse crime pode acarretar multa entre R$ 500 e R$ 3 mil, além de pena de detenção de seis meses a um ano.

Além disso, eles podem responder pelo assassinato de uma espécie ameaçada de extinção, o que pode resultar em uma pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa de até R$ 5 mil.