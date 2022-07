Homem tenta sair sozinho de motel e mulher é encontrada morta em quarto

Após um homem tentar sair sozinho depois de ter entrado acompanhado em um motel, funcionários do estabelecimento encontraram uma mulher morta dentro do banheiro de um dos quartos. A vítima chegou com o homem por volta das 2 horas e, próximo das 4 horas, ele tentou ir embora, o que levantou a suspeita. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (1º), em Fortaleza, Ceará. As informações são do jornal O Povo.

A mulher de 22 anos foi encontrada sem marcas de violência. Há suspeita de morte natural mas somente o laudo da Perícia Forense poderá identificar a causa da morte.

De acordo com o protocolo do estabelecimento, as pessoas não podem sair desacompanhadas. Ao tentar ir embora, o homem disse que a mulher estava sob efeito de drogas e que sairia sozinho, mas foi impedido por funcionários.

Ele voltou para o quarto e a equipe do motel tentou contato por telefone. Uma funcionária relatou que o homem chegou a tentar se passar pela mulher durante a ligação. Foi quando o estabelecimento enviou um segurança, que pediu para entrar no quarto e o homem abriu a porta.

A mulher foi encontrada caída no chão do banheiro e o homem permaneceu no local. Foi acionado o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. Após a chegada dos agentes, o homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará investiga uma morte. O órgão informou que o corpo da mulher não foi identificado formalmente. "Previamente, não foram encontrados indícios de lesões no corpo. A causa da morte só será identificada mediante o resultado do laudo cadavérico da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Um homem, que estava com a mulher no estabelecimento, foi conduzido ao 27º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil que está à frente das apurações", informa a nota.