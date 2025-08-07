Homem é condenado a 3 anos de prisão após ter crise de ciúmes e atirar durante swing

Um homem foi condenado a três anos de prisão pela Justiça de Santa Catarina, após balear um outro durante um encontro para praticar swing (prática sexual não monogâmica onde casais trocam parceiros ou se envolvem em relações sexuais com outras pessoas, sempre com o consentimento de seus parceiros). O caso ocorreu em um hotel, em Florianópolis, em 2021, mas a sentença e ocorrência só veio à tona este ano.

De acordo com os autos do caso, dois casais estavam hospedados no hotel e se reuniram para discutirem um possivel "swing" entre eles. Porém, ainda durante a conversa, o homem identificado como Ismael Olimpio de Paula ficou com ciúmes da parceira, iniciou uma discussão com o outro homem e os dois começaram uma luta corporal.

Durante a briga, Ismael puxou uma pistola que portava no momento e atirou duas vezes contra o homem, atingindo seu ombro e o braço direito. Mesmo ficando com ferimentos, a vítima sobreviveu.

A sentença por tentativa de homicídio foi deferida nesta terça-feira (05) e deverá ser cumprida em regime semi-aberto. Até então, o réu respondia ao crime em liberdade. A pena do agora condenado não será cumprida em um presídio comum, mas sim em uma colônia agrícola, que possui estrutura diferenciada das penitenciárias tradicionais.

