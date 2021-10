Homem que trabalhava em escola infantil engravida enteada de 10 anos

Um homem de 50 anos que atuava como auxiliar de serviços gerais em uma instituição de ensino infantil de Manaus (AM) está sendo acusado de estuprar e engravidar a própria enteada, de apenas 10 anos. Ele e a mãe da vítima estavam juntos desde que a menina tinha 7 anos. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com o depoimento dado pela vítima, os abusos começaram quando ela tinha apenas 8 anos. Atualmente, a garota está grávida de 8 meses do padrastro e corre o risco de morrer e perder a criança, visto que o seu corpo ainda não está totalmente formado para que o bebê possa se desenvolver.

Ela relatou à titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente que o padrasto a ameaçava e que nunca relatou os abusos sofridos por ter medo. Ao ser preso, o padrasto confessou os estupros e disse que a criança o seduzia desde cedo.

O homem teve a prisão preventiva decretada e foi detido na manhã desta quarta-feira (6). Foi a própria mãe da criança quem o denunciou ao descobrir, em uma consulta médica, que a filha era violentada e estava grávida.