Mulher de 62 anos engravida após 16 anos sem menstruar

Uma mulher de 62 anos, chamada Jenny, surpreendeu a todos ao descobrir que estava grávida do terceiro filho. O inusitado é que ela entrou na menopausa 16 anos antes, não menstruava desde então e seu marido já tinha feito uma vasectomia. O "bebê milagre", como se chama a criança, está previsto para nascer em novembro, nos Estados Unidos. As informações são do Portal IG.

Nas redes sociais, com vídeos curtos, ela responde várias dúvidas sobre a gestação e ainda rebate críticas que recebe. Jenny disse que é frequentemente criticada por estar "muito velha" para engravidar, enquanto seu marido, de 72 anos, recebe os parabéns. Várias pessoas ainda duvidam da vasectomia do pai e Jenny aproveita para brincar que vai fazer um teste de paternidade quando o bebê nascer.

Ela ainda pontua as várias coisas que diz ter esquecido e são comuns em uma gravidez: os enjoos, vômitos, chutes doloridos, constante vontade de fazer xixi e o medo do parto. Porém, fica feliz em receber apoio na gestação, especialmente mulheres que engravidaram depois dos 40 anos.