Mãe engravida duas vezes na mesma semana e comemora: 'Milagre'

Kimberley Tripp, de 35 anos, que mora na Austrália, deu à luz dois filhos gêmeos. No entanto, o que torna a história inusitada é que as crianças foram concebidas na mesma semana, com dias de diferença e de maneiras distintas. Um nasceu naturalmente e o outro via fertilização in vitro. As informações são do portal UOL.

Tudo aconteceu após a australiana ser diagnosticada com síndrome do ovário policístico (SOP) quando tinha 15 anos. Devido a doença, ela tinha dificuldades de engravidar. Após várias tentativas, Kimberley e o marido decidiram fazer uma fertilização in vitro. Após quatro sessões de fertilização no laboratório, ela ficou grávida. Porém, algumas semanas depois, a médica disse que ela estava esperando dois bebês e um deles foi concebido de maneira natural.

Os dois fetos são efetivamente gêmeos, apesar de terem sido gerados com diferença de uma semana. Esse fenômeno é chamado de superfetação: "Transferimos para o meu útero apenas um embrião, então não consegui entender o que aconteceu. Não podíamos acreditar. Eu nunca soube que algo assim fosse possível", disse ela. Em março de 2020, a mulher deu à luz dois filhos saudáveis, Leo e Patrick.