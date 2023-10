Homem exige dinheiro a mulher em troca de não vazar nudes enviados a ele

Um jovem de 26 anos, morador de Goiânia, foi preso, na última quarta-feira (25), por extorquir mais de R$ 7 mil de uma mulher sob ameaça de divulgar nudes e vídeos íntimos dela. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Goiás, o homem a xingava, pedia mais fotos e mais dinheiro durante os contatos.

Em mensagens trocadas por aplicativo, o homem dizia que tinha uma amiga com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e que se ele passasse as fotos a ela para divulgação, ela poderia "acabar com a vida" da vítima. Em outra conversa, ele reclama da demora da vítima em enviar o dinheiro.

Trecho de uma das conversas do homem com a vítima Trecho de uma das conversas do homem com a vítima / Reprodução / Metrópoles

A jovem, que tem 24 anos, denunciou o caso na polícia da região, que realizou a prisão do homem em Ceilândia, Distrito Federal.

Conforme depoimento da mulher, eles se conheceram pela internet e após algum tempo trocando mensagens, ele conseguiu convencê-la de enviar imagens nuas a ele, quando, então, as ameaças iniciaram.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com