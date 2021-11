Homem encontra nude em celular da namorada e agride a jovem

Um homem de 26 anos encontrou nudes no celular da namorada, de 21 anos, e agrediu a jovem. As fotos íntimas eram dela mesma. O agressor foi preso em flagrante. O caso aconteceu em Pires do Rio (GO), e foi destaque no jornal Metrópoles.

De acordo com a Polícia Civil, o homem cometeu a agressão física e ainda quebrou o celular da companheira. O delegado responsável pelo caso, Elton Fonseca, informou que o casal se relaciona há cerca de seis anos.

Apesar de ter procurado a delegacia por conta da violência, a vítima não quis representar criminalmente contra o agressor.

“Ele viu uma foto dela nua no celular e, enciumado, quebrou o aparelho e a agrediu. Ela procurou a delegacia, noticiou os fatos, mas não quis representar criminalmente contra ele. Só que o crime de lesão corporal independe da vontade da vítima, então ele foi preso em flagrante pela agressão e deve responder pela lesão, em âmbito familiar, praticado contra mulher”, explicou o delegado.