Homem mata garota de programa após discordar de valor cobrado

Um homem, de 36 anos, foi preso na última quarta-feira (5) por suspeita de matar uma garota de programa em um hotel de Santos, no litoral de São Paulo. Ele admitiu ter agredido e estrangulado a vítima até ela desmaiar, após discordar do preço do serviço sexual solicitado por ela.

Ao Terra, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a prisão do homem ocorreu na Avenida Santo Antônio do Valongo, no Morro São Bento, onde residem os familiares do suspeito.

A vítima Raquel da Costa Santos, de 41 anos, foi encontrada morta em um quarto de hotel na Rua Bittencourt, no Centro de Santos, no final do mês de maio. À TV Tribuna, afiliada da TV Globo, o delegado da 3ª Delegacia de Homicídios, Thiago Bonametti, deu detalhes de como foi encontrada a cena do crime:

"A princípio não foi verificado nenhum sinal muito evidente de violência, apesar de ter um pouco de sangue no local. É uma secreção [sangue] comum ali e pode ocorrer de diversas formas. Não havia nenhum ferimento que chamasse atenção nos exames iniciais", disse o delegado à reportagem.

Apesar da ausência inicial de evidências de agressão no corpo de Raquel, o médico legista identificou hematomas no pescoço da vítima, comprovando a versão do estrangulamento dada pelo suspeito à polícia após a prisão.

O suspeito permanecerá sob custódia por 30 dias, enquanto a Polícia Civil espera a conclusão dos exames periciais. Como já existia um mandado de busca contra ele, o caso foi registrado como captura de um procurado na 3ª Delegacia da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web oliberal.com)