VÍDEO: homem invade o Cristo Redentor e salta de paraquedas; polícia investiga o caso

Um homem invadiu o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e saltou de paraquedas direto da mão direita do monumento. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (10/9) e está sendo investigado pela Polícia Civil como crime contra o patrimônio cultural.

O salto foi na modalidade base jump, feita a partir de pontos fixos. A cena foi registrada em vídeo e mostra o paraquedista pulando em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

Segundo o Santuário Cristo Redentor, responsável pela administração do local, o homem entrou de forma irregular e conseguiu subir até o topo do monumento. A Polícia Militar foi acionada logo após o salto.

O vídeo foi feito por um guia turístico, que também presenciou a movimentação da polícia no local. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia (Santa Teresa). A Polícia Civil já pediu imagens das câmeras de segurança e fez uma perícia no monumento.

O Cristo Redentor é tombado como patrimônio histórico e cultural e pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. A invasão e o salto são considerados crimes, segundo a lei. O autor do salto ainda não foi identificado.

Em julho, um turista francês também foi flagrado pulando de paraquedas nas proximidades do monumento. Na ocasião, foi autuado por colocar outras pessoas em risco, com base no artigo 132 do Código Penal. A pena pode chegar a um ano de prisão.