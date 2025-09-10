Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: homem invade o Cristo Redentor e salta de paraquedas; polícia investiga o caso

Ato foi registrado na manhã desta quarta-feira (10) e é considerado crime contra o patrimônio cultural; Polícia Civil já apura o caso e busca identificar o responsável

Hannah Franco
fonte

Homem invade Cristo Redentor e salta de paraquedas; polícia investiga. (Instagram/@davidriotour)

Um homem invadiu o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e saltou de paraquedas direto da mão direita do monumento. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (10/9) e está sendo investigado pela Polícia Civil como crime contra o patrimônio cultural.

O salto foi na modalidade base jump, feita a partir de pontos fixos. A cena foi registrada em vídeo e mostra o paraquedista pulando em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

VEJA MAIS

image Cristo Redentor: turista chileno é atingido por pedestal e se fere na cabeça e no pé
Estrutura foi derrubada por uma rajada de vento e o jovem foi imediatamente atendido por funcionários do Santuário

image Cristo Redentor recebe projeção que marca 100 dias para a COP 30 em Belém
Símbolo do Brasil se torna vitrine da Amazônia enquanto o Pará mostra avanços em obras, qualificação e novos espaços urbanos para a conferência do clima

Segundo o Santuário Cristo Redentor, responsável pela administração do local, o homem entrou de forma irregular e conseguiu subir até o topo do monumento. A Polícia Militar foi acionada logo após o salto.

O vídeo foi feito por um guia turístico, que também presenciou a movimentação da polícia no local. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia (Santa Teresa). A Polícia Civil já pediu imagens das câmeras de segurança e fez uma perícia no monumento.

O Cristo Redentor é tombado como patrimônio histórico e cultural e pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. A invasão e o salto são considerados crimes, segundo a lei. O autor do salto ainda não foi identificado.

Em julho, um turista francês também foi flagrado pulando de paraquedas nas proximidades do monumento. Na ocasião, foi autuado por colocar outras pessoas em risco, com base no artigo 132 do Código Penal. A pena pode chegar a um ano de prisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cristo redentor

Rio de Janeiro

paraquedas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

UNIDAS PELA TRAIÇÃO

VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

10.09.25 10h12

Investigação

Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado

O vídeo que circula na internet mostra 6 adolescentes praticando sexo dentro de um ônibus; polícia investiga se a única menina que aparece nas imagens estava dopada

10.09.25 15h31

ATENTADO

Paraense condenado por bomba em aeroporto de Brasília é preso pela PF

George Washington foi condenado a nove anos de prisão por colocar um artefato explosivo em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto, em dezembro de 2022. A bomba não chegou a explodir por falha técnica.

10.09.25 16h34

Numismática

Nota antiga pode valer até R$ 85 mil; veja lista das mais raras

Cédulas antigas guardadas em bom estado podem ser vendidas por valores altos a colecionadores

10.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda